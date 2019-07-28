سفير السودان بإثيوبيا يدعو للإسراع في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعرب القائم بأعمال سفارة السودان بأديس أبابا السفير أنس الطيب الجيلاني عن تطلع السودان لسرعة استئناف الحوار بينه والولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتسنى له الاستفادة من فرص التعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، والحصول على الدعم اللازم في المرحلة المقبلة، انطلاقاً نحو آفاق التنمية والازدهار.

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وبحث أنس خلال لقائه في مكتبه بأديس أبابا المبعوث الأمريكي إلى السودان السفير دونالد بوث الذي يزور إثيوبيا هذه الأيام بحسب صحيفة المجهر، الجهود الجارية لاستكمال التوافق الوطني على إنشاء هياكل السلطة الانتقالية ومرجعياتها، ونتائج مفاوضات أديس أبابا الأخيرة متمثلة في التفاهمات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية واستئناف التفاوض في الخرطوم بغية الاتفاق على الوثيقة الدستورية ومن ثم تسمية أعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)