النائب العام يتفقد إمتحانات المعادلة

التاريخ: 28-يوليو-2019
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تفقد النائب العام المكلف ، مولانا عبد الله أحمد عبد الله أمس ، سير إمتحانات مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة ) برفقة رئيس المجلس مولانا بابكر قشي ، وعدد من قيادات النيابة العامة .
وأشاد النائب العام ، عقب جولته على عدد من قاعات الإمتحانات ، بالإجراءات السلسة التي تميزت بها إمتحانات هذا العام ، وتراكم الخبرات الذي أفضى الي رفع مؤشرات النجاح في طرق التنظيم والتجهيز والترتيب ، مشيراً الي التنسيق الناجح بين المجلس وجامعة النيلين في تهيئة البيئة المناسبة والأجواء المريحة، رغم العدد الكبير للطلاب الممتحنيين .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، إمتدح مولانا عبد الله التطور الكبير الذي شهدته الإمتحانات في السنوات الأخيرة ، وإستخدام تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية لمراقبة الإمتحانات ، متمنياً أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التطور في هذا المجال بإدخال أنظمة الحوسبة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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