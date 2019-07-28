النائب العام يتفقد إمتحانات المعادلة

تفقد النائب العام المكلف ، مولانا عبد الله أحمد عبد الله أمس ، سير إمتحانات مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة ) برفقة رئيس المجلس مولانا بابكر قشي ، وعدد من قيادات النيابة العامة .

وأشاد النائب العام ، عقب جولته على عدد من قاعات الإمتحانات ، بالإجراءات السلسة التي تميزت بها إمتحانات هذا العام ، وتراكم الخبرات الذي أفضى الي رفع مؤشرات النجاح في طرق التنظيم والتجهيز والترتيب ، مشيراً الي التنسيق الناجح بين المجلس وجامعة النيلين في تهيئة البيئة المناسبة والأجواء المريحة، رغم العدد الكبير للطلاب الممتحنيين .

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وبحسب صحيفة أخر لحظة ، إمتدح مولانا عبد الله التطور الكبير الذي شهدته الإمتحانات في السنوات الأخيرة ، وإستخدام تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية لمراقبة الإمتحانات ، متمنياً أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التطور في هذا المجال بإدخال أنظمة الحوسبة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )