غرفة المصدرين تمنح أكثر من (1000) تصديق لجهات وشركات خلال (6) أشهر

التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة بلغت احصائيات التصاديق الممنوحة من غرفة المصدرين للصادرات غير البترولية, وبلغت التصاديق الممنوحة لشركات مختلفة وجهات منذ فبراير الماضي وحتى الآن أكثر من “1000” تصديق وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة السوداني فإن هذا العدد يشمل جهات وشركات قامت بالتصدير أكثر من مرة. Advertisements وأضافت: شملت قائمة الصادرات منتجات مختلفة أبرزها الحبوب الزيتية والمواشي والصمغ العربي والبرسيم. وأوضحت المصادر ان حركة الصادر تمت لدول عدة من بينها الصين والهند ومصر والإمارات العربية المتحدة, وأشارت إلى ظهور أسواق جديدة للصادارات السودانية من السلع الصناعية الغذائية والمشروبات, والأدوية الطبية والبيطرية, لعدد من الدول الإفريقية مثل تشاد وكينيا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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