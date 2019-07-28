النيابة توجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لـ(8) ضباط أمروا بفض الاعتصام

كشفت لجنة التحقيق التي كونها النائب العام، للتحقيق في جريمة فض اعتصام ساحة القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، عن ضلوع (7) ضباط برتب مختلفة وضابط صف برتبة رقيب أول في فض الاعتصام.

ووجهت النيابة بفتح بلاغات تحت المادة (186) من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والتي تصل عقوبتها للإعدام.

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وبالمقابل رفض تجمع المهنيين نتائج التحقيق، مشيراً إلى أنه غير معني إلا بلجنة التحقيق المستقلة التي تم الاتفاق على تكوينها. بينما اندلعت تظاهرات بحسب صحيفة المجهر، في عدد من أحياء الخرطوم رفضاً لنتائج التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)