الحلو: لن ندخل في مفاوضات سلام إلا بعد تشكيل السلطة الإنتقالية

مدّد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووفد قوى الحرية والتغيير زيارتهم إلى جوبا حتى اليوم الأحد بدلاً عن أمس.

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وانخرط الوفد في مباحثات مع رئيس الحركة الشعبية شمال, عبد العزيز الحلو, وأشارت صحيفة السوداني ان الحلو يتمسك بموقفه بعدم الدخول في مفاوضات سلام إلا بعد تشكيل السلطة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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