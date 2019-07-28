التاريخ: 28-يوليو-2019
4 مشاهدة
مدّد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووفد قوى الحرية والتغيير زيارتهم إلى جوبا حتى اليوم الأحد بدلاً عن أمس.
وانخرط الوفد في مباحثات مع رئيس الحركة الشعبية شمال, عبد العزيز الحلو, وأشارت صحيفة السوداني ان الحلو يتمسك بموقفه بعدم الدخول في مفاوضات سلام إلا بعد تشكيل السلطة الانتقالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
++++++++++++++
كانت هذه تفاصيل خبر الحلو: لن ندخل في مفاوضات سلام إلا بعد تشكيل السلطة الإنتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.