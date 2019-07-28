إلغاء بند في أمر الطوارئ رقم (6) يدين الرئيس السابق (البشير)

التاريخ: 28-يوليو-2019
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حذف رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الفقرة رقم (3) من أمر الطوارئ رقم (6) القاضية بحظر تخزين العملة الوطنية، وقرر إلغاء العقوبات المترتبة عليها في القضايا من 11 أبريل.
وتجرم المادة المحذوفة كل من يحتفظ بأموال من العملة المحلية أكثر من مليون جنيه وتحاكمه بالسجن ما بين (6 أشهر – 10 سنوات)، ويواجه الرئيس السابق عمر البشير اتهاماً كانت قد وجهته له نيابة مكافحة الفساد في 16 يونيو الماضي بموجب المادة المحذوفة بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعملات مختلفة بينها (5) مليارات جنيه سوداني.
وأصدر رئيس المجلس العسكري في 27 يونيو السابق القرار رقم (220) القاضي بتعديل أمر الطوارئ رقم (6) بحسب صحيفة المجهر، وقال القرار الممهور بتوقيع رئيس المجلس (بعد الإطلاع على المرسومين الدستوريين (3، و8) وأمر الطوارئ رقم (6) وأمر تقويض السلطات رقم (2) أصدر القرار بتعديل أمر الطوارئ رقم (6) بأن تحذف الفقرة رقم (3) التي تنص على حظر حيازة أو تخزين عملة وطنية أكثر من مليون جنيه وتسقط عقوبة مصادرة المبالغ التي تمت مصادرتها وفق الفقرة المحذوفة وتعاد لأصحابها اعتباراً من 11 أبريل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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