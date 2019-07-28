حميدتي إلى القاهرة اليوم

التاريخ: 28-يوليو-2019
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من المقرر أن يغادر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” مساء اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تعد الأولى وتستمر ليومين.
ويرافق حميدتي خلال الزيارة عدد من قادة الأجهزة الرسمية بينها مدير جهاز الأمن ومدير الاستخبارات, واشارت صحيفة السوداني ان حميدتي سيجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, يذكر أن الزيارة كان مقرراً لها نهاية الأسبوع الماضي إلا أنها أرجئت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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