الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حميدتي إلى القاهرة اليوم

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-يوليو-2019

0 مشاهدة

حميدتي إلى القاهرة اليوم

 

Advertisements

من المقرر أن يغادر  نائب رئيس المجلس العسكري  الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” مساء اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تعد الأولى وتستمر ليومين.

 

ويرافق حميدتي خلال الزيارة عدد من قادة الأجهزة الرسمية بينها مدير جهاز الأمن ومدير الاستخبارات, واشارت صحيفة السوداني ان حميدتي سيجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, يذكر أن الزيارة كان مقرراً لها نهاية الأسبوع الماضي إلا أنها أرجئت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي إلى القاهرة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا