إغلاق مستشفى أجنبي خاص بالخرطوم وسحب ترخيصه

التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم, قراراً بإغلاق مستشفى أجنبي خاص بمنطقة العمارات بالخرطوم وسحب ترخيصه بجانب شطبه من السجلات نهائياً بسبب مخالفات قالت أنها تعرض حياة المرضى للخطر. وجاء القرار في أعقاب حملة تفتيشية قامت بها إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة أسفرت عن ضبط “مخزنين” غير مطابقين للمواصفات الأول به كمية كبيرة من الأدوية الصينية غير المسجلة, وبحسب مصدر لصحيفة السوداني فإن هذه المخالفة تكررت وتم إيقاف المستشفى أكثر من مرة بسببها, لأن الأدوية غير مسجلة وغير معروفة المصدر وتشكل تهديداً لحياة المرضى إضافة إلى أنها كانت موجودة في بيئة شديدة الحرارة, وأضاف في ” المخزن” الثاني وجدت حقن منتهية الصلاحية ومحاليل وريدية محفوظة في مخزن غير مطابق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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