أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * النيابة توجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لـ(8) ضباط أمروا بفض الاعتصام * إلغاء بند في أمر الطوارئ رقم (6) يدين الرئيس السابق (البشير) * المجلس العسكري يتعهد بإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة الإنتباهة: * لجنة التحقيق: تورط ضباط في فض الاعتصام * عودة المتاريس وسحب الدخان بالعاصمة * لباد لـ(الإنتباهة): تأجيل اجتماع “الدستورية” لموعد جديد * إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات * تنسيقية التغيير تجتمع لإجازة موقف تفاوضي بشأن “الدستورية” السوداني: * لجنة التحقيق: تورط (7) ضباط في فض الاعتصام * تجمع المهنيين: نتائج تحقيق فض الاعتصام شكلت صدمة للشارع * (العسكري) وعقار يتفقان على إسقاط الأحكام الغيابية ضد قادة الحركات * الحلو: لن ندخل في مفاوضات سلام إلا بعد تشكيل السلطة الانتقالية الجريدة: * تظاهرات بالخرطوم رفضاً لنتائج لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام * (100) من أسر شهداء الثورة السودانية يشكلون لجنة وتمسكون بالقصاص * (1.339.462.00) جنيهاً جملة مبالغ سفريات مدير شركة الأقطان في (5) سنوات الصيحة: * الإعدام في مواجهة ضباط (فض الاعتصام) Advertisements * اتفاق لإلغاء أحكام الإعدام في مواجهة عقار وعرمان * (الصيحة) تنشر تحقيقاً عن أسباب قطوعات التيار الكهربائي آخر لحظة: * رسمياً.. تورط ضباط كبار في فض الاعتصام * “حميدتي” يجتمع بعقار وغموض بشأن موقف الحلو * استدعاء مسؤولين للمثول أمام محكمة الفساد * الحرية: سنجتهد مع العسكري لتحقيق السلام خلال (6) أشهر * تظاهرات ومتاريس رفضاً لنتائج التحقيق الأهرام: * احتجاجات واسعة بالخرطوم لنتائج التحقيق في فض الاعتصام * اتفاق بين (العسكري) و(عقار) على العفو عن المحكومين وإطلاق سراح المعتقلين * ولاية الخرطوم ترتب لتنفيذ مشروع بيع خراف الأضاحي بالوزن الدار: * النيابة العامة: ضباط برتب رفيعة متهمين في فض اعتصام القيادة * بلاغات جنائية ضد الإنسانية في مواجهة المتهمين في أحداث القيادة * استجواب (59) شاهداً من ضمنهم الأطباء الشرعيين * لجنة التحقيق: (87) شخصاً قتلوا في فض الاعتصام * شرطة شرق النيل تحتوي موكب يطالب بإطلاق سراح لاعب المريخ سيف تيري * “حميدتي”: جئت لجوبا استجابة لدعوة حكومة الجنوب للقاء الحلو الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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