وائل كفوري يحى حفل غنائى ضخم فى لبنان أغسطس المقبل

وشارك كفوري جمهورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام" بصورة البوستر الدعائي للحفل.
يذكر أن النجم اللبناني أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالاردن ،فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.
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