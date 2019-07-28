أرسنال يلتقى أولمبيك ليون فى كأس الإمارات الودية

يلتقى أرسنال الإنجليزى اليوم، الأحد، ضد أولمبيك ليون الفرنسى فى الرابعة والربع مساء، أمام أولمبيك ليون الفرنسى فى إطار بطولة كأس الإمارات الودية، والتى يقوم النادى اللندنى بتنظيمها كل عام قبل انطلاق الموسم.

خاض الإسبانى دانى سيبايوس مرانه الأول مع أرسنال الإنجليزى أمس السبت، والذى انضم إلى صفوفه قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وشارك سيبايوس بجدية شديدة فى التدريب، وظهر الإسبانى أوناى ايمرى المدير الفنى للجانرز فى أكثر من مرة وهو يعطى تعليماته للاعب الإسبانى.

وكان أرسنا قد تعاقد أيضا مع المدافع الفرنسى الشاب ويليام صليبا، والذى سيتم اعارته إلى سانت ايتيان الموسم المقبل حتى يكتيب الخبرات اللازمة.

ويستعد أرسنال لخوض منافسات الموسم الجديد للدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والذى سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.

