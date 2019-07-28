النمسا: انخفاض ملحوظ فى أعداد طالبى اللجوء خلال النصف الأول من 2019

كشفت وزارة الداخلية النمساوية عن انخفاض عدد طالبى اللجوء إليها بنسبة 20 فى المئة خلال النصف الأول من العام الجارى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وذكرت الوزارة، أمس السبت، فى تقرير لها أن عدد طالبى اللجوء انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة لافتة إلى أنه تم تسجيل انخفاض أعداد الطلبات بحوالى 1400 خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن 89 فى المئة من مواطنى سوريا جرى قبول طلبات لجوئهم فى حين تمت الموافقة على 71 فى المئة لطالبى لجوء من إيران و 55 فى المئة من الصومال، لافتة إلى أنه تم قبول 47 فى المئة طلبات لجوء الأفغان وتم رفض 41 فى المئة منهم.

وقالت إن 64 فى المئة من اللاجئين من فئة الذكور، منوهة إلى أن أفغانستان تعتبر أكثر البلدان المصدرة للاجئين تليها سوريا وإيران والعراق، وأوضح بيان الوزراة أن مجموع الطلبات التى تمت الموافقة عليها بلغ حوالى 5 آلاف، فى حين تم رفض حوالى 5200 طلب، إضافة إلى أنه تم منح حماية اضافية لحوالى 1100 حالة إضافة إلى منح حق إنسانى فى البقاء لـ966 حالة، وفقا لوكالة "كونا".

يذكر أن حوالى 172 ألف شخص تقدم بطلب لجوء إلى النمسا منذ عام 2015 تمت الموافقة على منح الحماية لنحو 101 ألف شخص منهم بحسب أخر إحصاءات وزارة الداخلية النمساوية.

وتتخذ النمسا إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين إذ قامت بترحيل آلاف اللاجئين والمهاجرين حيث تربط السلطات النمساوية ارتفاع نسبة الجريمة بالمهاجرين غير الشرعيين.