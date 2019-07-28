وقالت السفارة في بيان: "نتيجة عمل وزارة الخارجية الروسية المنسق، تم الإفراج يوم 27 يوليو/تموز عن سفية "سيانخايلين-8".
ووفقا لبيونغ يانغ، قامت السفينة الروسية "سيانخايلين-8" التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية" يوم 17 يوليو/تموز، في تمام الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت موسكو)، بالدخول إلى المياه الإقليمية الكورية الشمالية بعمق 30 كيلومترا رافعة العلم الكوري الجنوبي.
وقام حرس الحدود في كوريا الشمالية باحتجاز السفينة. ووفقا لسلطات بيونغ يانغ اعترف قبطان السفينة بحقيقة دخولهم المياه الإقليمية للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: كوريا الشمالية أطلقت سراح السفينة الروسية "سيانخايلين-8" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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