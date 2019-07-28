لاعب وسط النصر السعودي يغادر معسكر الفريق لهذا السبب

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "غادر الكابتن عبدالعزيز الجبرين معسكر العالمي في البرتغال متوجهاً إلى الرياض وذلك لإجراء المزيد من الكشوفات الطبية على الإصابة التي تعرض لها".
وكان الجبرين قد تعافي من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق على مستوى الركبه، عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص.
ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي، يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
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