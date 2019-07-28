نجم المنتخب التونسي ينتقل إلى الدوري السعودي

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "وقعت إدارة نادي أبها عقداً احترافياً مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين".
ووقع صاحب الـ32 عامًا مع النادي الجنوبي لمدة موسمين مع أحقية التجديد، على أن ينضم اللاعب لصفوف فريقه الجديد خلال اليومين المقبلين.
ومن الجدير بالذكر أن اللاعب ساهم في حصول المنتخب التونسي على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت منافساتها يوم 19 يوليو الجاري.
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