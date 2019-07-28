إسقاط أحكام الإعدام ضد قادة الحركات المسلحة بالسودان

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجانبين أمّنا في اجتماعهما الذي عقد السبت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.
وترأس الاجتماع من جانب المجلس العسكري نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، فيما ترأس وفدَ الحركة الشعبية عقار.
وقال عقار في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "السلام الدائم مطلب أساسي في السودان، شريطة ألا يتم من دون إقصاء وبمشاركة جميع الحركات المسلحة".
وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس مع الشق الآخر من الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، لبحث كيفية وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في السودان.
وتقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، منذ نحو ثماني سنوات.
وتأتي هذه التطورات فيما يخوض المجلس العسكري محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان، بهدف التوصل إلى توافق نهائي لقيادة فترة انتقالية من ثلاث سنوات، تؤدي إلى تحول ديموقراطي في البلاد.
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