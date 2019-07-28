ديبالا يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

أصبح موقف الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، واضحا بالنسبة للأخبار المتداولة عن اقتراب انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة تبادلية.

ويسعى يوفنتوس الإيطالي لضم روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وما ما يجعله مستعد للتخلي عن نجمه الأرجنتيني في صفقة تبادلية لضم اللاعب البلجيكي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن ديبالا يريد البقاء في تورينو والقتال من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيل المدرب الجديد لليوفي ماوريسيو ساري.

وأضافت أن ديبالا من المقرر أن يعود ليوفنتوس في 5 أغسطس المقبل، بعدما حصل على إجازة إضافية نظرًا لمشاركته برفقة منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا بالبرازيل، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يعود من إجازته مبكرًا من أجل الاندماج بأسلوب وطريقة ساري.

يذكر أن إنتر ميلان هو من بدء التفاوض ومحاولة التعاقد مع لوكاكو، إلا أن طلبات مانشستر يونايتد تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب توتنهام هوتسبير للحصول على خدمات ديبالا، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقديم "السبيرز" عرض مالي يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني.