علماء يتوصلون إلى أدلة جديدة تكشف مراحل تطور البكتيريا

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، يصف العلماء حركة هذه العناصر الموجودة فى الكروموسومات الموجودة فى البكتيريا بالهاكر، والتى تمثل عائلة جديدة من العناصر الوراثية المتنقلة، الموجودة فى البكتيريا المسببة للأمراض، وتلعب دورًا مهمًا فى تطور البكتيريا ومقاومة مضادات الميكروبات.
وقال البروفيسور خوسيه آر بيناديس، من معهد العدوى والحصانة والالتهاب في الجامعة: "فى اكتشافنا، رأينا كيف تقوم هذه العناصر باستخدام الفيروس لأنفسهم للتحرك، وهى ذكية وتعد أسباب تحركها بسرعة كبيرة هو أنها تستطيع أن تستشعر الفيروسات القريبة وتختطفها.
ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم كيفية تطور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل أفضل.
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