وقالت الصحيفة إن هاموند، الذى طالما عارض الانسحاب من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق انتقالى لتخفيف الصدمة الاقتصادية، التقى مع كير ستارمر، كبير مسؤولى الخروج من الاتحاد الأوروبى فى حزب العمال، بعد وقت قصير من استقالته من الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن هاموند وستارمر اتفقا على العمل مع نواب بارزين آخرين بمن فيهم الوزير المحافظ السابق أوليفر ليتوين لاستكشاف أفضل السبل لاستخدام الأصوات البرلمانية لنسف نتيجة الخروج دون اتفاق.
وقال ستارمر للصحفية "الاتجاه السياسى تحت قيادة بوريس جونسون واضح... وبالتالى من المهم أكثر من أى وقت مضى أن نبنى تحالفا قويا بين الأحزاب لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق".
وقال جونسون إنه يريد إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى لكنه مستعد لإخراج بريطانيا من التكتل دون اتفاق فى 31 أكتوبر تشرين الأول، إذا لزم الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: هاموند يجرى محادثات سرية مع حزب العمال لمنع خروج بريطانيا دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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