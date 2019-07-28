إيطاليا تمنح وسام الاستحقاق إلى الشيخ على الخالد الجابر الصباح سفير الكويت لدى السعودية

منحت إيطاليا وسام الاستحقاق بدرجة ضابط كبير إلى الشيخ على الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية ( سفير الكويت السابق لدى إيطاليا ) وأدرجته على سجل الجمهورية الإيطالية بدرجة ضابط كبير رقم 257 لكبار الشخصيات الرسمية بمرسوم رئاسى وقعه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبى كونتى تقديرا لجهوده وإسهامه فى تعزيز العلاقات الثنائية الإيطالية - الكويتية المتميزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. جاء ذلك فى احتفال رسمى أقيم مساء أمس بقصر (كيجي) مقر الحكومة بحضور رئيس مكتب نائب رئيس الوزراء الايطالى باولو فيسكا والقائم بأعمال سفير الكويت المستشار سامى الزمانان. وأثنى وكيل رئاسة الوزراء السيناتور جان كارلو جورجيتى الذى قام بتقليد السفير الخالد نيابة عن رئيس الوزراء جوزيبى كونتى على عمل السفير الناجح على الصعيدين الشعبى والثقافي. وأكد حرص إيطاليا على تطوير علاقاتها الخاصة مع الكويت التى تعد شريكا رئيسيا فى المنطقة وفى المحافل الدولية وتجمعهما مصالح اقتصادية واسعة وواعدة. من جانبه شدد السفير الخالد على أهمية العلاقات مع إيطاليا بمكانتها ودورها المؤثر على الصعيدين الأوروبى والدولى وكشريك فى التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن والسلم الإقليمى والعالمي. ونال الشيخ على الخالد خلال عمله الدبلوماسى شهادات تكريم دولية ووطنية عديدة أبرزها وسام (سيمون بوليفار) وجائزة (أفضل شخصية دبلوماسية) من حكومة فنزويلا ووسامى (الدرجة الأولى) من حكومة كولومبيا ومن حكومة نيكاراغوا ووسام (الدرجة الأولى) من هيئة الصليب الأحمر وشهادة تكريم دولية من برنامج الأغذية العالمى بجانب وسام (الزئبقة الذهبية) من مدينة فلورنسا وجائزة (الشخصية المميزة) من مدينة روما.

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