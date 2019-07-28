أمطار على منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات القرى وبنى حسن والعقيق والمراكز التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

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