النصر السعودى يتمسك بأحمد موسى نجم نيجيريا

رفض روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي الاستغناء عن خدمات أحمد موسى لاعب منتخب نيجيريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر قرر الإبقاء على جميع لاعبيه الأجانب بما فيهم أحمد موسى لاعب منتخب نيجيريا رغم تراجع مستواه، حيث قرر منح النسر النيجيري الثقة مجددا ليكون في الموسم المقبل بجانب الثنائي المغربي نور اليدم أمرابط وعبد الرزاق حمدالله في خط الهجوم.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر السعودي سيحافظ على تشكيلته في الموسم المقبل بعد أن قرر الاكتفاء بالإضافات المحلية المتمثلة في التعاقد مع عبد الفتاح آدم وصالح آل عباس لدعم خط الهجوم.

وأوقعت قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدورى السعودى فريق النصر "حامل اللقب" فى مواجهة ضمك الصاعد حديثًا لدورى الأضواء.

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ويلتقى النصر مع ضمك يوم 22 أغسطس المقبل فى افتتاح مباريات النسخة الجديدة من مسابقة الدورى السعودى فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الملك فهد" الدولى بالعاصمة السعودية "الرياض".

كما يلتقى الأهلى مع العدالة، والهلال مع أبها والتعاون مع الحزم، والاتحاد مع الرائد، والفتح مع الشباب، والفيصلى مع الفيحاء والوحدة مع الاتفاق ضمن منافسات الجولة الاولى.

وكان نادى النصر توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى السعودى فيما حل نادى الهلال فى الوصافة، بينما توج التعاون بطلاً لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.