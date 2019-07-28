فقد وصلت نسبة مشاهدة "No Guidance" على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 8.5 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.
يذكر أن "No Guidance" جمع كريس براون البالغ من العمر 30 عاما والنجم الكندى دريك البالغ من العمر 32 عاما، واستطاع كريس براون أن يظهر مهاراتها الاستعراضية الراقصة فى كليب "No Guidance" الذى قام بإخراجه كريس روبنسون .
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون دريك وكريس براون بـ No Guidance يحقق نجاحا كبيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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