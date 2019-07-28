"التيزر" الرسمى للمسلسل القصير "Looking For Alaska"

مسلسل Looking For Alaska يضم عددا كبيرا من النجوم العالمين من أبرزهم صوفيا فاسيليفا و يوريا شيلتون و شارلي بلومر و كريستين فروسيث و لاندري بيندر و جوردن كونر و أيبي جايلي .
تدور أحداث العمل حول مراهق يلتحق بمدرسة داخلية لمحاولة الحصول على منظور أعمق للحياة، لكن حياته تتغير تماما بسبب الظروف التى تحيطه.
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