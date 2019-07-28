تعرف على أبرز المرشحين لإخراج الجزء الثانى من فيلم Venom

تستعد شركة sony لاختيار المخرج الجديد الذى سيتولى مهمة إخراج الجزء الثانى والجديد من فيلم الإكشن والخيال العلمى Venom، والذى يقوم ببطولته الممثل العالمى توم هاردى.

وبحسب صحيفة فاريتى، فأن آندى سركيس والمخرج ترافيس نايت الذى نجح فى إخراج فيلم Bumblebee الأخير من ضمن المرشحين بقوة لقيادة الجزء القادم من Venom بعد تنحى المخرج روبن فلايشر، الذى قام بإخراج الجزء الأول عن تولى المهمة بسبب انشغاله بإخراج Zombieland: Double Tap.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن الشركة لم تستقر على المخرج الذى سيتولى مهام الجزء الجديد حتى الآن، ومن المرجح ان يتم بدء التصوير فى نهاية الشهر المقبل على أن يطرح العام المقبل فى دور السينما العالمية.

وحقق فيلم Venom الذى طرح العام المقبل، فى حصد ما يقارب الـ 855 مليون دولار إيرادات وهو الشخصية الجديدة التى طرحتها ترسانة عالم مارفل من الأبطال الخارقين، والتى تنتمى بصله ما بشخصية "سبايدر مان"، الذى يعرض له جزء جديد فى السينمات حاليا حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار.