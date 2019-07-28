انطلاق مهرجان المناطيد فى مدينة إرنى سان جوليان بفرنسا

انطلقت فى مدينة إرنى سان جوليان فى فرنسا، اليوم فعاليات مهرجان المناطيد والبالونات الهوائية، واستطاع المهرجان استقطاب عدد كبير من المواطنين الذين اتيحت لبعضهم فرصة التحليق على متن هذه المناطيد والاستمتاع بمشاهدة المناظر الجذابة.

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