تظاهرات فى إيطاليا ضد إنشاء خط سكة حديد يربط بين تورينو وليون الفرنسية

وانقسمت الآراء حول القطار فائق السرعة بين تورينو وليون، المعروف اختصارا بـ"تي ايه في"، داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا، حيث وافق على بنائه حزب الرابطة اليميني المتطرف بينما رفضت حركة خمس نجوم الاستمرار في المشروع.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي تعهد في مارس بأنه سيحاول إقناع باريس وبروكسل بعدم جدوى المشروع اقتصاديا، إن هناك "عناصر جديدة" ظهرت في الأشهر القليلة الماضية وساهمت في تغيير رأيه.
وأشار كونتي إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتمويل حصة أكبر من المشروع الذي تبلغ تكلفته 8.6 مليار يورو (9.6 مليار دولار) كسبب من أسباب تغير رأيه، ويتضمن الخط، الذى يبلغ طوله 270 كيلومترا، نفقا بطول 57.5 كيلومترا أسفل جبال الألب لربط مدينة تورينو الإيطالية بليون الفرنسية.
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