مصرع كنديين اثنين فى تحطم طائرة شراعية جنوب مقاطعة ألبيرتا

وقالت المتحدثة باسم شرطة المقاطعة لوريل أسكوت فى بيان لها أمس أن الطائرة اصطدمت بطائرة سحب فى الجو والتى لم تتحطم فى الحادث مضيفة إن راكبين على متن الطائرة الشراعية أعلن وفاتهما فى مكان الحادث .
وأوضحت سكوت أن طائرة السحب كانت من طراز سيسنا 182 وكانت الطائرة الشراعية من طراز سلايشر إيه إس 21 كما أوضحت أن الطيارين على الطائرات الشراعية الحديثة عادة ما يطيرون بشكل روتينى 300 إلى 500 كيلومتر فى رحلة واحدة والبقاء لساعات طويلة .
وأكدت سكوت أن مجلس سلامة النقل الكندى أرسل فريقا من المحققين إلى مكان الحادث .
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