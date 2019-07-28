ناسا تعلن وصول الكبسولة الفضائية "دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية

والتحمت دراجون بالجانب المواجه للأرض من وحدة هارموني بالمحطة في الساعة 1201 مساء (1601 بتوقيت جرينتش).
وبعد وصول الكبسولة غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، استخدم رائد الفضاء نيك هيج الذراع الآلية للمحطة لحملها، ثم تولت وحدات التحكم في الطيران في مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس العمليات وسحبتها إلى وحدة هارموني، ومن المتوقع أن يتم فتح بابها اليوم الأحد.
وتحمل المركبة الفضائية 2200 كيلوجرام من الإمدادات، بما في ذلك مواد غذائية ومواد لنحو 250 تجربة علمية.
وتم إطلاق الكبسولة أمس الأول الخميس من "كيب كانافيرال" في فلوريدا على متن صاروخ من طراز "فالكون 9".
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