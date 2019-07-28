وأوضحت أن الوظائف ركزت على وجود الخبرة السابقة في إدارة الحشود التي تحققت في 4582 متقدمًا بعد أن تم إجراء المقابلات لهم وفق معايير عالية تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بغية دمج الخبرات مع الكوادر الشابة الجديدة في هذا المجال الذين سيتم تدريبهم قُبيل استلام مهام عملهم.
وتأتي هذه الخطوة في سبيل إتاحة الفرصة للكوادر الشابة الوطنية للحصول على وظائف موسمية تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم ويستثمروا أوقاتهم فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 15 ألف موظف يُديرون الحشود بقطار المشاعر خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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