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بكاء رضيع ينقذه من الموت بعد أن دفنته أمه حيًا في إحدى المقابر في مصر

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أقدمت مصرية على دفن طفلها الرضيع في إحدى المقابر، وهو مازال على قيد الحياة، وذلك بعدما فشلت في بيعه بمحافظة بورسعيد.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حينما تلقى مدير أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد بسماع الأهالي صراخ طفل داخل إحدى المقابر، وبتتبع مصدر الصوت والتنقيب عثروا على الطفل وعليه بعض الشاش.

وبانتقال فريق من المباحث للتحقق من الواقعة، تبين أن من قامت بدفن الطفل، ٧ شهور، والدته؛ بغرض التخلص منه بعدما فشلت في بيعه نتيجة الفقر والحاجة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الأم، وكشفت التحقيقات أن الأم تعمل في بيع المناديل الورقية ببورسعيد.

وحاولت الأم بيع الطفل أكثر من مرة دون جدوى، وفي كل مرة كان يعود إليها من جديد، ولذا حاولت التخلص منه بالدفن حيًا، واختارت المقابر مكانًا لجريمتها، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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