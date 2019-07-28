23 قتيلاً بهجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

فعند الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش، فتح عناصر من الجماعة وصلوا على ثلاث درّاجات ناريّة، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية حيثُ شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بُعد 90 كلم من العاصمة الاقليميّة مايدوغوري.
وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا تُقاتل بوكو حرام، لوكالة فرانس برس ”عثر رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم“.
من جهته، أكّد مسؤول محلّي طلب عدم كشف هوّيته الحصيلة لفرانس برس عبر الهاتف، قائلاً ”تلقّيتُ مكالمات مفادها أنّ بوكو حرام قتلت 23 شخصًا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو“.
وعثرَ عناصر ميليشيات وصيّادون محلّيون على الجثث، بعدما تمكَّن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عمّا حدث، بحسب ما قال أحد السكّان.
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