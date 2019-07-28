لسرقتها الأعمال الفنية.. مصر تلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة قنوات الإخوان

أكد عبدالرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أنه سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة قنوات الإخوان في تركيا بعد سرقة الأعمال الدرامية وعرضها على قنواتهم الخاصة.

وأوضح رشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”90 دقيقة“، المذاع على قناة ”المحور“، أن ما تفعله القنوات الإخوانية يعد سرقة للوجدان والعقل والإبداع المصري بدون أي مقابل مادي أو حماية فكرية.

وشدد عضو الهيئة الوطنية للإعلام، على أهمية هذه الخطوة؛ لوقف عمليات القرصنة التي تمارسها قنوات الإخوان بحق الأعمال الدرامية المصرية، ومن بينها مسلسلات ”سوق العصر“، و“كفر دلهاب“، وغيرها، لحماية الملكية الفكرية وفق الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن هناك تحركا على الأرض لمعرفة ما إذا كان مسلسل ”سوق العصر“ تمت سرقته من مكتبة التليفزيون المصري، أم تم الحصول عليه من خلال موقع ”يوتيوب“.

وتتولى الهيئة الوطنية للإعلام إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي.

يذكر أن قناة الشرق سطت على العديد من المسلسلات والأفلام المصرية، منها مسلسلات ”كفر دلهاب“، و“المصراوية“، و“سوق العصر“ وصرخة نملة، وغيرها وهو ما يعتبره البعض عملية سرقة للأعمال الفنية دون حفاظ للملكية الفكرية أَو الرجوع لأصحابها.