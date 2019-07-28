ليفربول يحدد موعد عودة محمد صلاح لتدريبات الفريق

حدد نادي ليفربول الإنجليزي، موعد عودة نجومه الثلاثة المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، إلى تدريبات الريدز ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر سينضمون لمعسكر الريدز في مدينة إيفيان الفرنسية، الإثنين المقبل.

وشارك الثلاثي مع منتخبات بلادهم في البطولات القارية، حيث توج الثنائي البراززيلي مع السامبا ببطولة كوبا أمريكا بعد الفوز في النهائي على بيرو بنتيجة 3-1، فيما أقصي صلاح مع الفراعنة من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا بهدف نظيف ضمن نهائيات كان 2019.

ومن المقرر أن يفتتح ليفربول موسمه بمواجهة مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس/ آب في كأس الدرع الخيرية.