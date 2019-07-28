موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي المصري غريمه الأزلي الزمالك، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار ختام منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وتعد مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك لن تؤثر على ترتيب الفريقين في جدول المسابقة، بعدما حسم المارد الأحمر اللقب.

وكان الأهلي تمكن من التتويج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه الأسبوع الماضي، بعدما نجح في الفوز على المقاولون العرب 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة الـ33، في حين كان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بالنتيجة ذاتها في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مجري.

وعينت اللجنة الدولي المجري فرانس كاراكو حكما للمباراة، ويعاونه كل من إشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين وأدام فوركش حكم رابع.

وستنقل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 118 عبر قناتي البث الفضائي (أون سبورت ونايل سبورت).