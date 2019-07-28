وكتب ساسولي، على "تويتر"، أمس السبت 27 يوليو / تموز، إن تعهد إيطاليا بالمشروع المثير للجدل، اليوم السبت، خبر سار".
ولفتت "رويترز" إلى أن المشروع يتضمن نفقا بطول 58 كيلومترا عبر جبال الألب ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا المشروع عبارة عن خط سكك حديدية، يربط مدينة ليون الفرنسية مع تورينو بشمال إيطاليا، وأنه أدلى إلى انقسام الائتلاف الحاكم في إيطاليا.
وأوضحت أن حركة (5 نجوم) عارضت المشروع، قائلة إن إيطاليا يجب أن تركز على تطوير شبكة النقل الحالية، لكن حزب الرابطة يفضل استكمال المشروع.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قال في وقت سابق، الأسبوع الماضي، إن وقف العمل في خط السكك الحديدية سيكلف روما أكثر من إكماله، مما يشير إلى استمرار العمل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي منح إيطاليا مهلة حتى 26 يوليو الجاري، لتوضيح موقفها من المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الأوروبي: تعهد إيطاليا باستكمال السكك الحديدية مع فرنسا "نبأ سار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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