بعد هزيمته أمام فرنسا… منتخب مصر ينافس على برونزية مونديال اليد

تلقى منتخب مصر لكرة اليد للشباب هزيمة مفاجئة بفارق نقطتين أمام منافسه الفرنسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما.

وصعد منتخب مصر من ربع النهائي بتغلبه على النرويج (29-27)، في حين تأهلت فرنسا بفوزها على الدنمارك، لكنه خسر في المباراة، التي أقيمت اليوم السبت 27 يوليو / تموز، أمام فرنسا، بحسب صحف محلية.

وفاز منتخب فرنسا على مصر بنتيجة (35-33) في مباراة شهدت ندية كبيرة وإثارة في معظم أحداثها، بحسب موقع "بطولات" المصري، الذي أشار إلى أنه من المقرر يلعب منتخب مصر مع الخاسر من لقاء البرتغال وكرواتيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها، في مونديال الشباب، الذي تنظمه إسبانيا، حتى تأهل للدور نصف النهائي.

وتأهل المنتخب المصري من الدور الأول، متصدرا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في عدة منتخبات هي أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية 36، وفرنسا.

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد خمس مرات من قبل كانت أعوام 93، 99، 2009، 2011، 2015.