قناة إسرائيلية: عقوبات أمريكية محتملة على شركات روسية وأوروبية وصينية بسبب إيران

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، السبت، أن الإدارة الأمريكية ستضطر لاتخاذ قرار حاسم قبل الخميس القادم بشأن إيران.

وذكرت القناة أن الإدارة الأمريكية ربما تفرض عقوبات قصوى على إيران، في إجراء تخاطر من خلاله بتعميق التوترات الدولية.

وحتى يوم الخميس القادم، ستضطر الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارها بفرض عقوبات على شركات أوروبية وروسية وصينية، تعمل مع المنشآت النووية المدنية التابعة لإيران.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" نقلا عن القناة الثانية الإسرائيلية، إن "توسيع العقوبات سوف يعتبر استمرارا مباشرا لحملة الضغط القصوى والتي يؤيدها حلفاء ترامب في الكونغرس، الذين يحثون على التشدد أكثر حيال إيران"، ومع ذلك فإن الخطوة يمكن أن تزيد وتفاقم التوترات مع إيران وعدد من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية قول مسؤولين في واشنطن إن إدارة ترامب المنقسمة حول القضية، يمكن أن تترك العقوبات القائمة لفترة محددة وعدم توسيعها في هذه المرحلة.

وأوضح مسؤولون مطلعون على الموضوع أنه تم اتخاذ قرار مبدئي بفرض العقوبات، لكن على ضوء الوضع الحالي، سيتم تمديد الوضع القائم 90 يوما إضافيا لمنح الشركات وقتا لإنهاء علاقاتها مع إيران.