وقع زلزال بقوة 6.3 بالقرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هونشو اليابانية، حسبما أفادت به الهيئة الأوروبية لرصد الزلازل، مساء السبت. وأشارت الهيئة إلى أن عدد سكان المنطقة التي شعر الأهالي فيها بالهزة الأرضية يبلغ 30 مليون نسمة. ولم ترد معلومات تشير إلى وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 يقع جنوبي جزيرة هونشو اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.