قوى الحرية والتغيير تقرِّر طرح “الإعلان الدستوري” على استفتاء شعبي..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال قيادي رفيع بـ (قوى إعلان الحرية والتغيير) أمس الجمعة، إن الأخيرة قررت نشر “الوثيقة الدستورية ” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال القيادي محمد ضياء الدين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن “قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها “.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول ما ورد بتدوينة ضياء الدين.

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

والأربعاء، أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم “استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت الخرطوم”.

وقال، في بيان، إن جلسة السبت “تنعقد لدراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي “.