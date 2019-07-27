تقدم جديد للجيش اليمني شمال محافظة الضالع

استعاد الجيش اليمني مواقع جديدة في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن بعد مواجهات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأفاد مصدر عسكري يمني بأن وحدات من الجيش سيطرت على عدد من المرتفعات والمواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الانقلابية منها حصن شداد والردمان والقهرة بمنطقة مريس شمال المحافظة.
من جهة ثانية دمرت قوات الجيش الوطني تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في ناحية حبيل العشرة جنوب باجة حجر، وتبة السد في باب غلق بمديرية قعطبة شمال المحافظة، وجبهتي شخب والزبيريات شمال غرب المديرية، وبلدتي لَكَمَة الدوكي والرَيبي وحبيل الظُبة والشَغَادِر بحجر.
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