الولايات المتحدة توافق على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات (إف 16) الباكستانية

وافقت الولايات المتحدة على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات (إف 16) الباكستانية، بقيمة 125 مليون دولار.
ونقلت قناة (جيو) الباكستانية - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - عن بيان أصدرته وكالة التعاون في مجال الأمن الدفاعي الباكستانية: إن إسلام آباد طلبت من واشنطن استمرار خدمات الدعم الفني لطائراتها المقاتلة من طراز (إف 16) الأمريكية الصنع بتكلفة إجمالية قدرها 125 مليون دولار، حيث وافقت الخارجية الأمريكية على هذا الطلب الباكستاني.
وأشار البيان إلى أن الموافقة الأمريكية على هذا المطلب الباكستاني تأتى بعد أيام قلائل من الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لواشنطن ولقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نافيا أن يكون هذا الدعم الفني واللوجسيتي الأمريكي من شأنه أن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.
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