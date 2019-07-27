اتفاق سوداني إثيوبي للتّعاوُن ومُعالجة النزاعات بالمناطق الحدودية

وَقّعَت ولايتا النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الإثيوبي بمدينة أصوصا الإثيوبية، اتّفاقاً للتّعاون التنموي المُشترك بالمناطق الحدودية.

وحسب (أس. أم. سي) اليوم (السبت)، ، فإنّ الجانبين اتّفقا على التّعامُل بشكلٍ مُشتركٍ للحَد من التجارة غير المشروعة ومُعالجة النزاعات وتعزيز تَبَادُل المَعلومات الأمنيّة في المناطق الحدودية، وهَدَفَت الاتّفاقية لضمان الفائدة التنموية للسُّكّان من خلال الحِفَاظ على السَّلام في المناطق الحدودية.

وكانت أصوصا استضافت مُؤخّراً مُنتدىً استشارياً ضَمّ كبار المسؤولين من إقليم بني شنقول قمز وولاية النيل الأزرق، حيث تَعَهّدَ الجَانبان بالعَمل سوياً للحفاظ على السَّلام وضمان استفادة الناس ومنع الجرائم في المناطق الحُدُوديّة.