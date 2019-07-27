وَقّعَت ولايتا النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الإثيوبي بمدينة أصوصا الإثيوبية، اتّفاقاً للتّعاون التنموي المُشترك بالمناطق الحدودية.
وحسب (أس. أم. سي) اليوم (السبت)، ، فإنّ الجانبين اتّفقا على التّعامُل بشكلٍ مُشتركٍ للحَد من التجارة غير المشروعة ومُعالجة النزاعات وتعزيز تَبَادُل المَعلومات الأمنيّة في المناطق الحدودية، وهَدَفَت الاتّفاقية لضمان الفائدة التنموية للسُّكّان من خلال الحِفَاظ على السَّلام في المناطق الحدودية.
وكانت أصوصا استضافت مُؤخّراً مُنتدىً استشارياً ضَمّ كبار المسؤولين من إقليم بني شنقول قمز وولاية النيل الأزرق، حيث تَعَهّدَ الجَانبان بالعَمل سوياً للحفاظ على السَّلام وضمان استفادة الناس ومنع الجرائم في المناطق الحُدُوديّة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق سوداني إثيوبي للتّعاوُن ومُعالجة النزاعات بالمناطق الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.