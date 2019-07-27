الهلال يواجه الوصل والمريخ أمام الوداد في البطولة العربية

الخليج 365 : أسفرت قرعة البطولة العربية والمقرّر إقامتها في المغرب عن مواجهات متباينة لفريقي الهلال والمريخ. وسيواجه المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي ذهابًا بالخرطوم، قبل ملاقاته إيابًا بالمغرب. فيما يلعب الهلال أمام الوصل الإماراتي ذهابًا خارج ملعبه، ويخوض لقاء الإياب بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”. ويشار إلى أنّ المنافسة ستبدأ في نهاية أغسطس المقبل بالمغرب.

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