تجدد أزمة الحجاج ومعناة مواطني كسلا مع قطاع الحج والعمرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أزمة حجاج بيت الله الحرام من أعقد الأزمات الموسمية والعتيقة التي تتجدد كل عام مع اقتراب موسم الحج وبداية سفر الأفواج، حيث ما من عام يمر على حجاج الولاية إلا وهو يحمل معه قصصا ومشاهد أشبه بالخيال ، حيث لم تقف الأزمة على التلاعب في الحصص ولا عن كيفية اختيار أمراء الأفواج ولا عن طريقة السفر والسكن والغذاء، حيث هذا العام ظهرت حادثة تلاعب من نوع آخر وكانت ضحية هذه الحادثة ، إمرأة جمعت كل ما لديها من أموال ،الباطن منها والظاهر للذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء ركن الحج وبدأت كافة الإجراءات المطلوبة وسداد كامل التكاليف ،وكل ذلك تم إليكترونيا وظهرت فرصتها وتم منحها رقم الفوج مع إلصاق ديباجة على جوازها وبهذا زرع فيها الأمل وغمرتها البهجة والسرور لأنها ذاهبة للبقعة الطاهرة التي ظلت تحلم بها لسنوات وعملت جاهدة للوصول إلى أحلامها ،وبدأت تودع أسرتها ومعارفها وكل من لديها معه قرابة ، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وعندما بدأت الأفواج في السفر ذهبت لتكتشف أنها وقعت ضحية ( مافيا) الحج الذين ينشطون في مثل هذه الاوقات – حيث منحت فرصتها إلى شخص آخر وتم نزع الديباجة من جوازها ومسح اسمها من الحاسوب ووعدوها بحظ أوفر العام المقبل دون أدنى وازع ديني أو مؤسسي أو حتى ضمير ، وبهذا قتلت أحلامها وقدمت شكاوي لإدارة الحج والعمرة بالخرطوم ولم يأتها الرد حتى لحظة كتابة هذه السطور، بجانبها أفاد عدد كبير من المواطنين الذين يعانون نفس معاناتها بأن وقت التلاعب واستغلال النفوذ في موسم الحج لفائدة الأشخاص قد ولى، في ظل العهد الجديد الذي تعيشه الدولة بمقياس العدالة الإجتماعية، وقال عدد من الحجاج إنهم تمكنوا بشق الأنفس من الحجز على مستوى الموقع الإلكتروني المخصص، ليحصلوا على تكافؤ الفرص والعمل بشفافية وإرساء دعائم العدالة بين الناس كافة ولكنهم تفاجأوا بعدها بتغيير معلومات العديد من الحجاج مع خروج البعض من القرعة رغم فوزه بها وهذا ما يبين حجم التلاعب والتجارة بفرص الحج الذي أصبح لمن يدفع أكثر حتى إن لم يكن ضمن المتقدمين مؤكدين أن أكثر من حاج مسّه هذا التلاعب غير القانوني، باعتبار أن وثيقة الحجز بها بند يؤكد على عدم تغيير بيانات الحاج أو إرجاع الجواز له تحت أي ظرف كان، أضافوا إلى أن التلاعب عادة يذهب لفائدة الوكالات السياحية التي تجني مبالغ مالية طائلة لأنها تفضل الوجهة الأولى نحو المدينة المنورة، كما أكدوا أن التلاعب حدث من طرف إدارة الحج والعمرة بالولاية، وأبدوا استغرابهم من فائدة التسجيل الإليكتروني إذا كان يتم فيه تلاعب مثل هذا الذي لا يراعي قدسية الحج وشعائر الله، وهنا تساءل البعض منهم عن ماهو المعيار في تحديد بعثات الحج في كسلا ؟وكيف يتم إستئجار السكن والإعاشة في مكة المكرمة والمدنية المنورة ؟ وكيف يتم اختيار العطاءات ومتى يكون ذلك؟ وبالنسبة لأمراء الحجاج لماذا لم يتم طرح فرصة للتنافس وإظهار الصورة الحقيقية للإنسان القويم الذي يتمتع بالقدرة العالية من الوعي الديني والإسلامي في خدمة الحجاج؟ ولماذا الإصرار على نفس الأشخاص الذين يعاملون الحجاج المعاملة غير الطيبة في تقديم الخدمات وكل المستلزمات في المدينة المنورة؟ لماذا لا يتم تغيير البعثات لمواكبة متطلبات المرحلة من تقديم خدمات أفضل ومراعاة متطلبات الحجاج مع العلم بأن أفراد البعثات منهم من حج أكثر من ست مرات ومنهم من حج أكثر من ذلك؟! وهنالك رجال ونساء خدموا جمهورية السودان لأكثر من 40 سنة في ديوان الخدمة العامة لم تتح لهم فرصة واحدة لحجة الإسلام علي حساب هذه الدولة بينما يرون آخرين يحجون مثنى وثلاث ورباع..