إحصائية حديثة : 30-40% من الفتيات اللائي تم تنويمهن بالعناية المكثفة بالمستشفيات استعملن حبوب السمنة

كشفت إحصائية حديثة أجريت بعدد من المستشفيات أن ما بين 30-40% من الفتيات اللائي تم تنويمهن بالعناية المكثفة استعملن حبوب السمنة.

وكشف اختصاصي الجراحة العامة والسمنة المفرطة د. محمد كمال بولاد في تصريحات صحفية اليوم (السبت) عن إجراء 80 عملية سمنة في السودان أغلبها أجريت لسودانيين أجانب من بينهم سودانيين مقبلين من قطر وامريكيا وفرنسا وبعض الدول الأفريقية.

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وأكد بحسب الصيحة الآن – أن العمليات أثبتت نجاحها، وكشف بولاد عن عملية أجريت لسيدة نقص وزنها من 240 كيلو جرام إلى 150 كيلو جرام، وأشار إلى تراجع ثقافة رغبة الشاب السوداني للزواج من امرأة بدينة، داعياً الفتيات إلى الابتعاد عن تناول حبوب السمنة.

ودق د.بولاد، ناقوس الخطر من تزايد حالات الإصابة بالسمنة المفرطة محذراً من عدم الاهتمام بالرياضة وقلة الحركة فضلاً عن عدم التغذية غير الصحيحة، ولفت لخطورة تناول الوجبات السريعة مشيراً إلى أن السمنة المفرطة تعد مدخلاً للإصابة بأمراض كثيرة منها الذبحات الصدرية والسكر والقضروف والعقم وسط النساء، كما أنها سبب أساسي للإصابة بسرطان الثدي.

وأشار إلى أن تكلفة عملية تكميم المعدة وتحويل المسار تصل إلى 800 ألف جنيه في دول الخليج، في وقت تجري فيه بمدينة المعلم بـ 170 ألف جنيه، فيما تجري في مصر بـ60 الف جنيه، وحذر من مغبة شرب المياه أثناء الأكل مفضلاً شرب المياه بعد الأكل بساعتين.

الخروم (أخبار الخليج 365)