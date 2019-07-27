النقابة العامة للمواصلات تفتح النار على غرفة البصات

التاريخ: 27-يوليو-2019
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فتحت النقابة العامة للنقل البري والمواصلات النار على الغرفة القومية للبصات بعد مطالبة الأخيرة بايقاف حافلات الهايس الصغيرة من السفر للولايات ، واتهم الأمين العام للنقابة يوسف جماع الغرفة بانها تريد احتكار النقل البري عبر الطرق
القومية دون امكانات قائلاً في تصريحات محدودة (كان من الأجدي أن تنظر الغرفة لتطوير هذا القطاع )مشيراً إلى أن الهايس السفرية تعمل منذ العام 2002 والدولة تعمل على استيرادها ،
فيما استنكرت الهيئة الفرعية للهايس السفرية حديث الغرفة القومية للبصات بتوقيف الهايس وتسائلت الهيئة حسب رئيسها الرشيد سيد احمد قائلاً : لقد ساهمنا في نقل المواطنين حينما أضربت البصات السفرية عن العمل لعدة أشهر جازماً بانها صارت مرغوبة من المواطنين ،منوهاً في ذات الوقت إلى أن البصات السفرية صارت كثيرة الأعطال.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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