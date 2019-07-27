الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النقابة العامة للمواصلات تفتح النار على غرفة البصات

0 نشر
yassir 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-يوليو-2019

14 مشاهدة

النقابة العامة للمواصلات تفتح النار على غرفة البصات

فتحت النقابة العامة للنقل البري والمواصلات النار على الغرفة القومية للبصات بعد مطالبة الأخيرة بايقاف حافلات الهايس الصغيرة من السفر للولايات ، واتهم الأمين العام للنقابة يوسف جماع الغرفة بانها تريد احتكار النقل البري عبر الطرق

Advertisements

القومية دون امكانات قائلاً في تصريحات محدودة (كان من الأجدي أن تنظر الغرفة لتطوير هذا القطاع )مشيراً إلى أن الهايس السفرية تعمل منذ العام 2002 والدولة تعمل على استيرادها ،

فيما استنكرت الهيئة الفرعية للهايس السفرية حديث الغرفة القومية للبصات بتوقيف الهايس وتسائلت الهيئة حسب رئيسها الرشيد سيد احمد قائلاً : لقد ساهمنا في نقل المواطنين حينما أضربت البصات السفرية عن العمل لعدة أشهر جازماً بانها صارت مرغوبة من المواطنين ،منوهاً في ذات الوقت إلى أن البصات السفرية صارت كثيرة الأعطال.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقابة العامة للمواصلات تفتح النار على غرفة البصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا