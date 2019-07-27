نظمت جماعات حقوقية تركية احتجاجاً، اليوم السبت، في إسطنبول تضامناً مع اللاجئين السوريين، في أعقاب إعلان الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأنه سيتم نقل السوريين خارج المدينة إذا لم يتم تسجيلهم رسمياً.
وأمهل حاكم إسطنبول اللاجئين السوريين غير المسجلين، يوم الإثنين، حتى 20 أغسطس للمغادرة أو إعادتهم إلى المدينة التركية التي تم تسجيلهم فيها لأول مرة. ولقي القرار تأييداً من جانب وزارة الداخلية في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن بعض السوريين يتم ترحيلهم إلى خارج البلاد، ويتم ترحيل البعض منهم إلى مناطق تشهد نزاعات مثل إدلب في سوريا.
وانضم نحو 100 ناشط حقوقي إلى الاحتجاج في إسطنبول حاملين لافتات مكتوب عليها "لا لقمع اللاجئين" و"تسقط العنصرية".
وتم التشويش على الاحتجاج من قبل مجموعة تحمل الأعلام التركية وتردد شعارات قومية. وفرقت الشرطة المجموعة بعد ذلك بينما ظلت تردد هتافات معادية للاجئين.
في الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات متقطعة بين السوريين والأتراك في إسطنبول، وسط ازدياد الاستياءمن اللاجئين فى ظل أزمة اقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر جماعات حقوقية تحتج على ترحيل تركيا للاجئين سوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.