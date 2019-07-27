تحالف عربي لخوض الانتخابات التشريعية في إسرائيل

أعلنت أحزاب عربية في إسرائيل، اليوم السبت، أنها شكلت تحالفاً لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر ، وهو أحدث تحالف بين تكتلات صغيرة ساعية إلى الحؤول دون فوز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأكد النائب أيمن عودة انضمام حزب القائمة العربية الموحدة إلى "القائمة العربية المشتركة" التي تضمّ أيضاً حزب عودة "الجبهة" وحزب أحمد الطيبي "الحركة العربية للتغيير"، في تحالف مماثل لتحالف انتخابات 2015.

وقال عودة، الذي سيرأس القائمة المشتركة، في مؤتمر صحافي من الناصرة: "نبشر أهلنا بولادة القائمة المشتركة من جديد".

وأكد أن التحالف سيستخدم "كل ثقله السياسي من أجل إسقاط حكومة نتانياهو"، مضيفاً أن "قائمة عربية موحدة متينة هي فقط القادرة على إسقاط حكومة من اليمين".

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ومن المقرر أن يؤكد التجمّع الوطني الديمقراطي العضو الرابع في التحالف الذي قام عام 2015، ما إذا كان سينضم إلى "القائمة العربية المشتركة"، وفق وسائل إعلام محلية.

في عام 2015، سجلت الأحزاب الأربعة داخل التحالف الذي ضمّ شيوعيين وإسلاميين، أكبر انتصار انتخابي لها حيث نالت 13 مقعداً في البرلمان (12 نائباً عربياً ونائباً يهودياً) من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي، وباتت بذلك القوة الثالثة فيه.

وفي أبريل الماضي، كانت القائمة العربية الموحدة موزعة على قائمتين، حازتا معاً عشرة مقاعد.

ويشكّل العرب في إسرائيل نسبة 17,5% من السكان، أي نحو 1,3 مليون من 9 ملايين إسرائيلي.