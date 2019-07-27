محكمة نيجيرية تسمح بتصنيف جماعة شيعية محلية كمنظمة إرهابية

قال النائب العام النيجيرى، لرويترز اليوم السبت إن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية. ويقوم أعضاء الحركة الإسلامية الشيعية فى نيجيريا بمسيرات فى العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكى المحتجز منذ عام 2015 رغم صدور أمر قضائى بالإفراج عنه، وكثيرا ما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

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